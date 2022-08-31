Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Bekasi kentinde bir kamyon, okul önünde bulunan otobüs durağına çarptı. Çok sayıda öğrencinin durakta beklediği sırada meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Cakarta Trafik Polis Müdürü Latif Usman, kamyon sürücüsünün gözaltına alındığını ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. - JAKARTA

Kaynak: İHA

Jakarta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Endonezya'da kamyon otobüs durağına çarptı: 10 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

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