Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarındaki fırtınada ölü sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika

Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında çıkan fırtınada ölü sayısı 11'e çıktı.

Bölgedeki arama kurtarma ofisi başkanı Yopi Haryadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, batan 16 balıkçı teknesinden en az 42 kişinin halen kayıp olduğunu belirterek, "Beş metreyi bulan dalgalar tekneleri batırdı. Bugün itibarıyla 77 kişi sağ kurtarıldı." dedi.

Haryadi, hava koşullarının düzelmeye başladığı bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında 14 Temmuz'da çıkan fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesi alabora olmuştu.