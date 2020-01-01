Endonezya'nın Bogor kentinde şiddetli yağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'nın Bogor kentinde şiddetli yağış - Son Dakika

Endonezya'nın Bogor kentinde şiddetli yağış

6 saat önce

Yağışta oluşan sel sularından görüntüler Akan sudan görüntüler CAKARTA - Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışta oluşan sel sularından görüntüler

Akan sudan görüntüler CAKARTA - Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Endonezya'nın Bogor kentinde şiddetli yağış

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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