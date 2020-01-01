Endonezya'nın Bogor kentinde şiddetli yağış - Son Dakika

Endonezya'nın Bogor kentinde şiddetli yağış
6 saat önce
Yağışta oluşan sel sularından görüntüler Akan sudan görüntüler CAKARTA - Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:42 Kaynak: AA
Yağışta oluşan sel sularından görüntüler
Akan sudan görüntüler CAKARTA - Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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