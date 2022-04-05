Endonezya'nın Doğusunda 6,0 Büyüklüğünde Bir Deprem Oldu, Ölen ya da Yaralanan Bildirilmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'nın Doğusunda 6,0 Büyüklüğünde Bir Deprem Oldu, Ölen ya da Yaralanan Bildirilmedi

05.04.2022 10:19
Endonezya'nın Doğusunda 6,0 Büyüklüğünde Bir Deprem Oldu, Ölen ya da Yaralanan Bildirilmedi

CAKARTA, 5 Nisan (Xinhua) — Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, tsunamiye yol açmayan ve merkez üssü Kuzey Maluku eyaletinin Halmahera Barat bölgesinin 108 km kuzeybatısında denizin sığ kesimlerinde deniz tabanının 10 km altında bulunan depremin Cakarta saatiyle 08.44'te (TSİ 04.44) meydana geldiğini söyleyerek sarsıntının yakındaki Kuzey Sulawesi eyaletinde de hissedildiğini ekledi. Kuzey Maluku eyaletinin […]

Endonezya'nın Doğusunda 6,0 Büyüklüğünde Bir <a class='keyword-sd' href='/deprem/' title='Deprem'>Deprem</a> Oldu, Ölen ya da Yaralanan Bildirilmedi

CAKARTA, 5 Nisan (Xinhua) — Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, tsunamiye yol açmayan ve merkez üssü Kuzey Maluku eyaletinin Halmahera Barat bölgesinin 108 km kuzeybatısında denizin sığ kesimlerinde deniz tabanının 10 km altında bulunan depremin Cakarta saatiyle 08.44'te (TSİ 04.44) meydana geldiğini söyleyerek sarsıntının yakındaki Kuzey Sulawesi eyaletinde de hissedildiğini ekledi.

Kuzey Maluku eyaletinin Afet Yönetimi ve Etkilerini Hafifletme Ajansı'nın Operasyon Birimi başı Fehbi Alting, sarsıntının en fazla hissedildiği yer olan Gelela kasabası da dahil olmak üzere eyalette herhangi bir hasar, can kaybı veya yaralanmaya yol açmadığını söyledi. Yetkili telefonla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Burada şu ana dek depremin ardından hasar gören ev veya binalara veya yaralananlara ilişkin bir haber gelmedi. Galela kasabasında da herhangi bir hasar haberi yoktu" dedi. Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen bir deprem fay hattı üzerinde yer alıyor.

YORUMLAR
500
Endonezyalılar iftar için sokak yemekleri tercih ediyor Endonezyalılar iftar için sokak yemekleri tercih ediyor Endonzeyalı gençler ramazan ayını Kur'an-ı Kerim okuyarak karşıladı Endonzeyalı gençler ramazan ayını Kur'an-ı Kerim okuyarak karşıladı

Endonezya, Jakarta, Maluku, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Endonezya'nın Doğusunda 6,0 Büyüklüğünde Bir Deprem Oldu, Ölen ya da Yaralanan Bildirilmedi - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
10:09 Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için
10:07 Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a veto! Çağlar Ökten ile nikahına katılmayacak
10:04 Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na ağır sözler: İstanbul'a ihanet ediyorsun, Allah sana akıl versin!
09:51 Vahşetin fotoğrafını Ukraynalı vekil paylaştı! Cinsel istismara uğradı, öldürüldü, cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındı
09:48 Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dönüşü Ukraynalı 20 mülteciyi ülkesine götürdü
09:46 Öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
09:41 Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi!
09:30 İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
09:29 Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:28:31. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya'nın Doğusunda 6,0 Büyüklüğünde Bir Deprem Oldu, Ölen ya da Yaralanan Bildirilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement