Endonezya'nın Doğusunda Şiddetli Deprem Meydana Geldi, Can Kaybı Bildirilmedi - Son Dakika
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Endonezya'nın Doğusunda Şiddetli Deprem Meydana Geldi, Can Kaybı Bildirilmedi

27.05.2022 15:18
Endonezya'nın Doğusunda Şiddetli Deprem Meydana Geldi, Can Kaybı Bildirilmedi

CAKARTA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya meteoroloji ajansı ve afet yetkilileri, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinde Cuma günü 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, ancak herhangi bir can kaybı ve hasar bildirilmediğini açıkladı.

CAKARTA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya meteoroloji ajansı ve afet yetkilileri, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinde Cuma günü 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, ancak herhangi bir can kaybı ve hasar bildirilmediğini açıkladı. Ülkenin Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, sarsıntıların potansiyel olarak dev dalgaları tetiklemeyeceği için tsunami uyarısında bulunmadı. Ajans, yerel saatle 09.36'da meydana gelen depremin merkez üssünün Maluku Barat Daya bölgesinin 85 kilometre güneybatısında ve 104 kilometre derinlikte olduğunu kaydetti. Ajans, sarsıntıların yakınlardaki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde ve komşu ülke Doğu Timor'da da hissedildiğini belirtti.

Depremin vurduğu bölgelerdeki üst düzey yetkililer, sarsıntıların bölge sakinleri arasında paniğe yol açtığını ve bazı bölgelerde şiddetle hissedildiğini, ancak ilk belirlemelere göre, depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığını açıkladı. Yetkililer bununla birlikte depremin etkileri için risk değerlendirmesinin başlatıldığını söyledi. Maluku Eyaleti'ndeki Afet Yönetimi ve Etki Azaltma Ajansı Acil Durum Birimi Başkanı Sandhy Luhulima Xinhua'ya, "Şimdiye kadar yıkılan hiçbir ev ya da bina ya da yaralanan olmadı. Ancak yerel afet ajansı personeli etkileri değerlendirmeye devam ediyor" dedi.

Maluku Barat Daya bölgesindeki afet yönetimi ve etki azaltma ajansının üst düzey yetkilisi Frangky Letlora, "Sarsıntılar burada güçlü bir şekilde hissedildi. Panik olan insanlar evlerinden koşarak kaçtı" dedi. Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Alor bölgesinde, eyalet afet yönetimi ve etki azaltma ajansının kıdemli analisti Richard Felt de, telefonda Xinhua'ya, ilk belirlemelere göre, bölgede hasar ve can kaybı olmadığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Meteoroloji, Endonezya, Maluku, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'nın Doğusunda Şiddetli Deprem Meydana Geldi, Can Kaybı Bildirilmedi - Son Dakika


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