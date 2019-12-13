Endonezya'nın dövüş sanatı Pencak Silat UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne eklendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Endonezya'nın dövüş sanatı Pencak Silat UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne eklendi - Son Dakika Spor

Endonezya'nın dövüş sanatı Pencak Silat UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne eklendi

6 saat önce

Endonezya'nın geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi.

Endonezya'nın dövüş sanatı Pencak Silat UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne eklendi, System.String[]

Endonezya'nın geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda alınan kararla, geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tanındı.

Çok eski dönemlerde bölge insanının, vahşi hayvanlar ve diğer çevresel tehlikelerden kendilerini koruma çabasıyla hayvan hareketleri ve doğayı gözlemleme yoluyla Pencak Silat'ı geliştirdiğine inanılıyor.

Yazılı kaynakların olmaması nedeniyle bu dövüş sanatının doğuş tarihi tam olarak bilinmese de bazı kaynaklarda, 7. ve 13. yüzyılda Cava Adası'ndaki krallıklar döneminde asker ve savaşçıların Pencak Silat ile eğitildiği belirtiliyor.

Uluslararası şampiyonaları düzenlenen ve resmi olarak 1987'de Asya Oyunları gibi büyük bir organizasyonda yer almasıyla bilinirliği artan Pencak Silat dövüş sporu, bugün onlarca ülkede milli spor olarak kabul ediliyor.

Kolombiya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi
Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesine sert tepki gösterdi!

Son Dakika Haberleri
19:32 Son Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı! - Son Dakika Spor
19:02 Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
18:57 Radamel Falcao için Fransa'dan flaş itiraf - Son Dakika Spor
18:54 Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor
18:51 Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı - Son Dakika Spor
18:48 Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor
18:06 İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:41:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'nın dövüş sanatı Pencak Silat UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]