Endonezya'nın dünyaca ünlü Borobudur Tapınağı'nda bazı bölümler ziyarete kapatıldı - Son Dakika
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Endonezya'nın dünyaca ünlü Borobudur Tapınağı'nda bazı bölümler ziyarete kapatıldı

6 saat önce

Endonezya'da UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki Budist tapınağı Borobudur'un bazı bölümleri ziyarete kapatıldı.

Endonezya'nın dünyaca ünlü Borobudur Tapınağı'nda bazı bölümler ziyarete kapatıldı, System.String[]

Endonezya'da UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki Budist tapınağı Borobudur'un bazı bölümleri ziyarete kapatıldı.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Orta Cava eyaletindeki Yogyakarta kentinde, milattan sonra 8. yüzyıla dayanan dünyanın en büyük tek parça Budist tapınağı Borobudur'un en üstteki 9 ve 10'uncu katları turistik girişlere kapatıldı.

Turistlerin özellikle gün batımı ve gün doğumu için tercih ettiği bu katlarda, geçici süreyle bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Borobudur Koruma Ajansı Başkanı Yudi Suhartono, tapınağa yoğun turist ziyaretinin olumlu yönlerinin yanı sıra zararlı etkilerinin de olabildiğini ifade etti.

Suhartono, tapınağın duvarlarının üzerine çıkılması, yere çöp atılması, taşlara sakız yapıştırılması ve sigara içilmesi gibi çeşitli sorumsuz davranışların tarihi yapıya zarar verdiğini kaydetti.

Volkan patlaması sonucu küller altında kaldıktan yüzyıllar sonra 1814 yılında tekrar keşfedilen Borobudur, uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından 1991'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

Ülkenin dünyaca ünlü simgelerinden olan ve bölgedeki Kedu Vadisi'nde bulunan tarihi yapı, Endonezya'nın önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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