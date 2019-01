Endonezya'nın En Büyük Müslüman Örgütünden Uygur Açıklaması

Endonezya'nın en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden Nahdlatul Ulama'nın (NU) Başkanı Said Aqil Siradj, Çin 'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur sorununa ilişkin daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Siradj, yerel basına yaptığı açıklamada, Pekin yönetimiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman toplum arasındaki sorunun müzakereler aracılığıyla çözüme kavuşabileceğini savundu."Bölgede yaşanan son duruma ilişkin daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor." diyen Siradj, Çin'in Cakarta Büyükelçisi Şiao Çien'in de Uygurların durumu hakkında bilgilendirme amaçlı kendilerini tekrar ziyaret edeceğini belirtti.Bölgedeki sorunun İslamiyetle alakalı olması durumunda buna karşı tavırlarının sert olacağını dile getiren Said, ayrılıkçı bir unsur olması halinde ise konunun Çin'in iç meselesi olarak değerlendirileceğini kaydetti.Öte yandan Şiao Çien, 24 Aralık 'ta da Uygur meselesi konusunda NU yetkilileriyle görüşmede bulunmuştu.Endonezya'da geçen ay yapılan Çin karşıtı gösteriler ve Müslümanların, Uygurların durumuna ilişkin gösterdiği tepki üzerine Çin'in Cakarta Büyükelçiliği açıklama yayımlamıştı.Açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "Çince bilmeyen ve kabiliyetsiz bazı Uygurların iş bulmakta zorluk çektiği" savunulmuş ve bu durumun onların "aşırıcılığa ve terörizme meyilli olmasına" neden olduğu savunulmuştu.Çin'e uluslararası alanda tepkiler ? BM ) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre 'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.?Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.?? İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara "sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu" duyurmuştu.