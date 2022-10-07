Video: Endonezya'nın Eski Beijing Büyükelçisi Çin'in Ekonomik Geleceğine Güveniyor - Son Dakika
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Video: Endonezya'nın Eski Beijing Büyükelçisi Çin'in Ekonomik Geleceğine Güveniyor

07.10.2022 11:52
Video: Endonezya'nın Eski Beijing Büyükelçisi Çin'in Ekonomik Geleceğine Güveniyor

Endonezya'nın eski Beijing Büyükelçisi Sugeng Rahardjo, Çin ekonomisine duyduğu güveni dile getirdi.

Endonezya'nın eski Beijing Büyükelçisi Sugeng Rahardjo, Çin ekonomisine duyduğu güveni dile getirdi.

Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya'nın, Çin ile iyi ilişkilerini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

SUGENG RAHARDJO, Endonezya'nın eski Beijing Büyükelçisi:

"Çin'in elde ettiği gelişme, tutarlı şekilde üç ana faktöre dayalı olarak gerçekleşti. Birincisi, özellikle insanların bakış açısı veya zihniyetiyle ilgili olarak, Çin toplumunun doğasında olan faktörlerle ilgili doğal durum.

Bunu ikiye ayırıyorum. Birincisi, Çin'in yürüttüğü bağımsızlık ilkesi, kalkınmayı gerçekleştiren yerel değerlerin ve bilgeliğin geliştirilmesine dayanıyor. İkincisi ise Çin toplumunun disiplin, bağlılık, iş ahlakı, sadelik ve yüksek yetenek özelliklerine sahip tutum ve davranışları.

İkincisi, kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma planlamasındaki unsurlar birbirleriyle bağlantılı olup, sürekli olarak uygulanıyor.

Üçüncü faktör Çin'de ekonomik ve siyasi istikrarın güvence altına alınması.

Bu üç faktör Çin'deki kalkınmanın ivmesini belirliyor.

Çin'in geleceği, kalkınmayı, büyümenin kalitesine öncelik veren ve bağımsız üretimin izlediği teknolojik bir süper güç haline gelen bilgi odaklı bir stratejiye dayalı olarak yürüttüğü için daha parlak hale geliyor.

Çin'in ürünleri dünya genelinde yaygın olarak biliniyor. Şimdi teknoloji dergilerini okuduğumda, Çin'in geliştirdiği elektrikli otomobil teknolojisi, yüksek hızlı tren teknolojisi ABD tarafından üstünlük olarak kabul ediliyor.

Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya, dünyada bir numaralı kalabalık nüfusa sahip olan ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin ile iyi ilişkiler sürdürmeli.

Şüphesiz ki Endonezya ve Çin arasındaki iyi ilişkiler Çin ve ASEAN arasındaki ilişkileri de olumlu yönde etkileyecek.

Bu, ASEAN ülkeleri ve halklarının refahını sağlamak üzere ASEAN ülkeleri ve Çin için iyi ilişkileri sürdürmeye yönelik iyi bir fırsat."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Endonezya'nın Eski Beijing Büyükelçisi Çin'in Ekonomik Geleceğine Güveniyor - Son Dakika

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