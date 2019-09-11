Son Dakika Haberleri: Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Habibi hayatını kaybetti
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Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Habibi hayatını kaybetti

1 saat önce

Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Bahrettin Yusuf Habibi, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Habibi hayatını kaybetti, System.String[]

Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Bahrettin Yusuf Habibi, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Habibi'nin oğlu Tarık Kemal Habibi, Endonezya'nın üçüncü Devlet Başkanı olan babası Habibi'nin 1 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü başkent Cakarta'nın Gatot Subroto askeri hastanesinde öldüğünü belirtti.

Habibi, Endonezya'nın ikinci Devlet Başkanı Muhammed Suharto'nun Mayıs 1998'de öğrenci gösterileri ve ekonomik kriz sonucu istifa etmesinden sonra göreve gelmişti.

Ekim 1999'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan ancak daha sonra çekilen Habibi, yönetimde kaldığı 16 ay ile Endonezya'nın en kısa süreli görev yapan Devlet Başkanı oldu.

Bahrettin Yusuf Habibi, asırlarca Portekiz kolonisi olup daha sonra Endonezya'nın egemenliği altına giren Doğu Timor için 1999 yılında reformlara ve bağımsızlık referandumuna izin vermişti.

Kısa süren Cumhurbaşkanlığı döneminde Habibi, siyasi hükümlülerin serbest bırakılması, basın üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve serbest seçimlerin yapılmasını da sağlamıştı.

Öte yandan, kendisinden önceki devlet başkanı Suharto tarafından getirilen Mandarian dilinin 30 yıldır konuşulması ve öğretilmesi yasağını kaldırarak ayrıştırıcı politikalara son vermişti.

Suharto, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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