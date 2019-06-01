Son Dakika Haberleri: Endonezya'nın eski First Lady'si Ani öldü
Son Dakika Güncel Haber

Endonezya'nın eski First Lady'si Ani öldü

58 dakika önce

Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun eşi Ani Yudhoyono hayatını kaybetti.

Endonezya'nın eski First Lady'si Ani öldü, System.String[]
Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun eşi Ani Yudhoyono hayatını kaybetti.
Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Singapur'daki bir hastanede şubattan bu yana kan kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki Ani, perşembe günü durumunun ağırlaşmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Singapur Dışişleri Bakanlığı, Ani'nin vefatında dolayı Yudhoyono ailesine taziye mesajı iletirken, Ani'nin cenazesi yarın ülkeye getirilecek.
Ülkenin 6. Devlet Başkanı olan Susilo Bambang Yudhoyono, 2004-2014 yıllarında iki dönem devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:24 Kaynak: AA
Singapur, Susilo Bambang Yudhoyono, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cüler Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:22:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'nın eski First Lady'si Ani öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]