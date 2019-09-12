Endonezya'nın ilham figürü: Baharuddin Yusuf Habibi

Endonezya'da adaletli yapısı ve ülkesine katkılarıyla halkın ilham figürü olan ve dün vefat eden eski Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi, ülke siyasetinde etkin rol oynadı.

Endonezyalılar, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren ve halkın sevdiği bir kişilik olan eski Devlet Başkanı Habibi için yas tutuyor.

Endonezya'nın siyasi kriz yaşadığı çalkantılı bir dönemde 1998'de ülkenin üçüncü Devlet Başkanı olarak görev alan Habibi, kısa süren başkanlığı döneminde birçok önemli işlere imza attı.

İnsan hakları üzerinde özellikle siyasi tutukluların serbest bırakılması, seçimlerin özgür bir ortamda yapılması ve basın üzerindeki baskı ve kısıtlamaların kaldırılması konusunda önemli adımlar atan Habibi, halkın yaşam standartlarının artırılması için de özverili çalışması ile biliniyor.

Yüzyıllarca Portekiz kolonisi olmasının ardından Endonezya egemenliğine giren Doğu Timor'a 1999'da reform ve bağımsızlık referandumuna izin veren Habibi, ikinci Devlet Başkanı Muhammed Suharto tarafından kurulan etnik Çinlilere yönelik ayrım politikalarına karşı Mandarin dilinin konuşulması ve öğretilmesi yasağını kaldırdı.

Habibi, başkanlığı döneminde, geçmiş dönemde yaşanan insan hakları ihlallerine karşı da adil, açık ve demokratik bir toplum inşa etmek için 8 aşamalı bir reform programı açıklamıştı.

Ülkenin demokrasi geçiş süresinde denetçi görevi üstlenen Habibi, 16 ay süren kısa başkanlık döneminde, Endonezya'nın siyasi dönüşümünde önemli rol oynadı.

Suharto'nun Mayıs 1998'de öğrenci gösterileri ve ekonomik kriz sonucu istifa etmesinden sonra zorlu bir dönemde başkanlık görevini üstlenen Habibi, kişiliği, azimli yapısı ve alçak gönüllüğüyle herkesin sevdiği bir liderdi.

Almanya'da uzay ve havacılık alanında eğitim alan ve ülkenin önde gelen bilim adamlarından olan Habibi, havacılık ve denizcilik alanlarının yanı sıra ülke endüstrisinin gelişmesi ve ekonominin kalkınmasına önemli katkı yaptı.

Erbakan'ın yakın dostu

Almanya'da gördüğü eğitim sırasında tanıştığı merhum Başbakan Necmettin Erbakan ile kurduğu yakın dostluk ilişkisi bilinen Habibi, Erbakan başbakanlığında D-8'in oluşturulmasında büyük katkıda bulunmuştu.

Dünya çapında bilim adamı ve Endonezya'nın "teknolojik babası" olarak anılan Habibi, Suharto döneminde de 20 yıl yaptığı araştırma ve teknoloji bakanlığı görevini başarıyla üstlendi.

Habibi ayrıca bakanlık görevi öncesinde devlete bağlı petrol ve havacılık gibi çeşitli endüstri alanındaki kurumlarda çalıştı.

Güney Sulawesi eyaletinde 1936 yılında doğan ve iki çocuğu bulunan Habibi'nin eşi Hasri Ainun da 2010 yılında vefat etmişti.

Başkentteki Gatot Subroto askeri hastanesinde, 1 Eylül'den bu yana kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki Habibi'nin dün yerel saatle 18.05'te öldüğü açıklanmıştı.