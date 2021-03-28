Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama - Son Dakika

Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
28.03.2021 23:54
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde şiddetli patlama meydana geldi. Ülkenin en büyük petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamanın sesi kilometrelerce öteden duyuldu. Patlamanın nedeni ve can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Asya ülkesi Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Patlama sonrası rafineride yangın çıktı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, rafineri yakınında yaşayan halkın tahliye edildiği bildirildi.
Rafinerinin Endonezya devleti kontrolündeki Pertamina şirketine ait olduğu biliniyor.
KİLOMETRELERCE UZAKTAN DUYULDU
Yerel basında yer alan haberlerde, patlamanın kilometrelerce uzaktan duyulduğu ve bölgeye yakın olan evlerde camların kırıldığı bilgisi paylaşıldı.
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