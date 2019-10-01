Son Dakika Haberleri: Endonezya'nın Komodo adası turistlere kapatılmıyor
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Endonezya'nın Komodo adası turistlere kapatılmıyor

1 saat önce

Endonezya'da Komodo ejderlerinin yaşadığı Komodo Adası'nın 2020'den itibaren geçici olarak turizme kapatılması kararından vazgeçildi.

Endonezya'nın Komodo adası turistlere kapatılmıyor, System.String[]

Endonezya'da Komodo ejderlerinin yaşadığı Komodo Adası'nın 2020'den itibaren geçici olarak turizme kapatılması kararından vazgeçildi.

BBC'nin haberine göre, Doğu Nusa Tenggera eyaleti yönetimi, temmuz ayında açıkladığı Komodo Adası'nın 2020'den itibaren geçici süreliğine turizm ve ikamete kapatılması kararını gözden geçirdi.

Vali Viktor Bungtilu Laiskodat, adanın turizme kapatılmayacağını, ancak adayı ziyaret etmek isteyenlerin yıllık 1000 dolar karşılığı, Komodo Adası'na bir yıl boyunca girebileceğini açıkladı.

Çevre Bakanlığı ve Vali Laiskodat'ın dün vardığı anlaşmaya göre, ayrıca Komodo adasında yaşayan 2 bin kişi tahliye edilmeyecek, ejderlerin korunmasına yönelik çabalar artırılacak.

Resmi haber ajansı Antara'ya göre, Ulusal Komodo Parkı'na girmek için özel ve normal olmak üzere iki tür üyelik olacak. Özel üyeler, ejderleri görmek için Komodo adasına girme iznine sahipken, normal üyeler ejderleri park dahilindeki diğer adalarda görebilecek.

Dünyanın en büyük kertenkele türü olan Komodo ejderlerinin boyu 3 metreyi bulabiliyor.

Komodo ejderinin ana vatanı olma özelliği taşıyan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Komodo Adası'nın da içinde yer aldığı Ulusal Komodo Parkı'nda, 3 bine yakın Komodo ejderi bulunuyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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