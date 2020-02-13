Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu - Son Dakika Dünya

Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu

24 dakika önce

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını belirtti.

Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu, System.String[]

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.


Yerel basına göre Yogyakarta kentindeki volkanda, sabah yerel saatle 05.16'da yaşanan patlama 150 saniye sürdü.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:30 
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