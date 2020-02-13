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Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu
24 dakika önce
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını belirtti.
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Yerel basına göre Yogyakarta kentindeki volkanda, sabah yerel saatle 05.16'da yaşanan patlama 150 saniye sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:30
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