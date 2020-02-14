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Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu
15 dakika önce
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını belirtti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:09
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