Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu - Son Dakika Dünya

Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu

15 dakika önce

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını belirtti.View on euronews

Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda patlama: Küller 2 kilometre yüksekliği buldu

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:09 
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