Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe vilayetinde 'kadın kırbaç ekibi' tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe vilayetinde 'kadın kırbaç ekibi' tanıtıldı - Son Dakika Dünya

Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe vilayetinde 'kadın kırbaç ekibi' tanıtıldı

22 dakika önce

Endonezya'nın şeriat kurallarının uygulandığı tek kenti Açe'de ilk kadın kırbaçlama ekibi tanıtıldı.

Endonezya'nın şeriat kurallarının uygulandığı tek kenti Açe'de ilk kadın kırbaçlama ekibi tanıtıldı.

Kadın kırbaç ekibinin en yeni üyesi, işe başlamadan önce aldığı eğitimin ardından, evli olmadığı bir erkekle otel odasında yakalanan kadın mahkumu cezalandırdı.

Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe vilayetinde 'kadın kırbaç ekibi' tanıtıldı

Açe, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:30 
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