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Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe vilayetinde 'kadın kırbaç ekibi' tanıtıldı
22 dakika önce
Endonezya'nın şeriat kurallarının uygulandığı tek kenti Açe'de ilk kadın kırbaçlama ekibi tanıtıldı.
Endonezya'nın şeriat kurallarının uygulandığı tek kenti Açe'de ilk kadın kırbaçlama ekibi tanıtıldı.
Kadın kırbaç ekibinin en yeni üyesi, işe başlamadan önce aldığı eğitimin ardından, evli olmadığı bir erkekle otel odasında yakalanan kadın mahkumu cezalandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:30
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