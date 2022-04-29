Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, yasa dışı altın madenindeki göçükte 12 kadın öldü - Son Dakika
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Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, yasa dışı altın madenindeki göçükte 12 kadın öldü

29.04.2022 09:07
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, yasa dışı altın madenindeki göçükte 12 kadın öldü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, yasa dışı altın madeninde meydana gelen göçükte 12 kadın hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, yasa dışı altın madeninde meydana gelen göçükte 12 kadın hayatını kaybetti.

Polis şefi Marlon Rajagukguk, Sumatra'ya bağlı Mandailing Natal bölgesinde 14 kadının çalıştığı izinsiz bir altın madeni ocağında göçük meydana geldiğini duyurdu.

Rajagukguk, 2 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu 12 kadının cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Göçükte 2 kadının da yaralandığını kaydeden Rajagukguk, yasa dışı faaliyet gösteren maden ocağının kapatıldığını bildirdi.

Endonezya'da binlerce kişi, ciddi yaralanma hatta ölüm riski barındıran çalışma koşullarına rağmen geçimini sağlamak için yasa dışı madenlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Yasa dışı madenlerde çalışanlar, heyelanlar, seller, çökme tehlikesi, siyanür, cıva ve yetersiz koruma nedeniyle hayatlarını riske atıyor.

2019'da Kuzey Sulawesi eyaletindeki yasa dışı altın madenindeki derme çatma ahşap yapının çökmesi sonucu 40'tan fazla madenci hayatını kaybetmişti.

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Arama Kurtarma, Sumatra Adası, Endonezya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, yasa dışı altın madenindeki göçükte 12 kadın öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, yasa dışı altın madenindeki göçükte 12 kadın öldü - Son Dakika
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