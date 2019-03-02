Son Dakika Haberleri: Endonezya'nın Uçurtma Kültürü Müzede Korunuyor - Cakarta

Endonezya'nın Uçurtma Kültürü Müzede Korunuyor - Cakarta

1 saat önce

Endonezya'nın kültürel değere sahip tarihi uçurtmaları, gelecek nesile aktarılmak amacıyla müzede muhafaza ediliyor.

MAHMUT ATANUR - Endonezya'nın kültürel değere sahip tarihi uçurtmaları, gelecek nesile aktarılmak amacıyla müzede muhafaza ediliyor.

Başkent Cakarta'da 2003'te kurulan ve yerel dilde "Museum Layang-Layang" olarak bilinen uçurtma müzesi, ülkenin ilk ve tek uçurtma müzesi olarak hizmet veriyor.

Cava, Sulawesi, Kalimantan ve Sumatra Adası gibi Endonezya'nın çeşitli bölgelerine ait tarihi ve kültürel değere sahip uçurtmaların korunması amacıyla kurulan müze, bünyesinde 34 yıllık uçurtma koleksiyonunu barındırıyor.

Başkentin güneyindeki Cilandak bölgesinde 2 bin 500 metrekare alana kurulan müzede, sergi yerlerinin yanı sıra uçurtma tarihinin anlatıldığı sinevizyon salonu, dinlenme alanı ve uçurtma atölyesi de bulunuyor.

Müzede tur rehberliğinin yanı sıra uçurtma yapımı dersi de veren Pak Dayatika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini kapsayacak şekilde 50 farklı türde geleneksel uçurtmaya sahip olduklarını belirterek, Japonya, Tayland, ABD ve İsveç gibi dünyanın farklı ülkelerinden de çeşit çeşit uçurtmalar sergilediklerini ifade etti.

Müzede 600'den fazla tür, şekil ve boyutta uçurtma bulunduğunu aktaran Dayatika, "Müze, uçurtmalara yoğun ilgisi olan Endang Ernawati tarafından kuruldu. Kendisi 1985'ten bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinden uçurtma toplamaya başlamış ve zaman içinde geniş bir uçurtma koleksiyonuna sahip olmuş." dedi.

Endonezya'nın uçurtma kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ernawati'nin müze açmaya karar verdiğini dile getiren Dayatika, müzede farklı tekniklerde uçurtma yapımı dersi verdiklerini kaydetti.

Dayatika ayrıca, anaokulundan üniversiteye özellikle çocuklar ve gençlerin müzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, ayda ortalama 2 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini anlattı.

Müzeyi ziyarete gelen ve uçurtma yapımı dersi alan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Fitra Shaumi Azzahra da, "Müzeyi gezdiğimde Endonezya'nın her bölgesinin kendine özgü uçurtma yapımı ve şekli olduğunu öğrendim. Uçurtmalar basit gibi görünse de hepsinin arkasında çeşitli hikayeler yatıyor." diye konuştu.

Çocukluğundan bu yana uçurtmaları çok sevdiğini ancak son yıllarda uçurtma uçuranların giderek azaldığını ifade eden Azzahra, uçurtma yapımını öğrenmek istediğini ve öğrendiklerini de yeğenlerine aktarmak istediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:16 Kaynak: AA

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