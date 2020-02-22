Endonezya'nın Venedik'i andıran minyatür parkı "Küçük Venedik"e yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'nın Venedik'i andıran minyatür parkı 'Küçük Venedik'e yoğun ilgi - Son Dakika

Endonezya'nın Venedik'i andıran minyatür parkı "Küçük Venedik"e yoğun ilgi

17 dakika önce

Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde, İtalya'nın ünlü kenti Venedik'ten esinlenilerek yapılan Küçük Venedik (Little Venice) minyatür parkı ve güzelliğiyle göz dolduruyor.

Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde, İtalya'nın ünlü kenti Venedik'ten esinlenilerek yapılan Küçük Venedik (Little Venice) minyatür parkı ve güzelliğiyle göz dolduruyor.

Cianjur bölgesindeki ormanlık alanda 20 yıl önce inşa edilen Küçük Venedik, orijinalini andıran yapısının yanı sıra temiz havası, göl ve orman manzarasıyla bölgenin önemli turistik merkezleri arasında bulunuyor.

Parkı görmeye gelen ziyaretçiler, yoğun ilgi gösterdikleri gondol turunu bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

Özellikle çiftler için Venedik şehri gibi romantik ve keyifli bir his uyandıran gondol gezisi, göl ve orman manzarası eşliğinde son buluyor.

Girişindeki çeşitli süslemeler, at ve aslan heykelleri ile de ilgi çeken parkta ayrıca, tenis kortu, at binme, yüzme havuzu ve çocuklar için oyun parkı gibi çeşitli eğlence hizmetleri sunuluyor.

Öte yandan park ve çevresini kaplayan ormanlık alanda, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için villa ve otel gibi çeşitli konaklama imkanları bulunuyor.

Küçük Venedik parkı yetkilisi Agus Yulianto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerli turistlerin yanı sıra Singapur, Malezya, Hindistan ve Orta Doğu gibi ülkelerden ziyaretçiler parkı görmeye geliyor. Her hafta binlerce kişiyi ağırlıyoruz. Hafta sonları ise daha yoğun ziyaretçi oluyor." diye konuştu.

Yulianto, özellikle Avrupa ya da Venedik'i görmeyen Endonezyalıların parklarını ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaretçilerden 42 yaşındaki Inne Diana, "Bandung kentinden çocuklarımla birlikte burayı ziyarete geldim. Daha önce hiç Avrupa'da bulunmadım.Venedik'e benzeyen bu yeri gondol ile gezmek güzel ve geldiğim için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Başkent Cakarta'dan gelen 21 yaşındaki Sri Ayu Wulandari de, "Arkadaşlarım ile birlikte burayı gezmeye geldim. Çocuklara sunulan eğlence mekanları ile aileler için de uygun bir yer. Gondol turu çok hoşuma gitti ve fotoğraf çekinmek için de güzel bir yer." şeklinde konuştu.

Endonezya'nın Venedik'i andıran minyatür parkı Küçük Venedik e yoğun ilgi

Venedik, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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