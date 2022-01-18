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Endonezya'nın yeni başkentinin adı "Nusantara" olacak - Son Dakika

Endonezya'nın yeni başkentinin adı "Nusantara" olacak

18.01.2022 12:37
Endonezya'nın yeni başkentinin adı "Nusantara" olacak

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Jakarta'dan Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletine taşıyacağı başkentini "Nusantara" olarak adlandıracağı bildirildi.

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Jakarta'dan Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletine taşıyacağı başkentini "Nusantara" olarak adlandıracağı bildirildi.

???????Guardian'ın haberine göre, Ulusal Kalkınma Planlama Bakanı Suharso Monoarfa, Devlet Başkanı Joko Widodo'nun "takımada" anlamına gelen "Nusantara" adını 80 isim arasından Endonezya'nın coğrafyasını yansıttığı ve uluslararası simgeselliği olduğu için seçtiğini belirtti.

Diğer yandan, Nusantara isminin zaten Endonezya'nın tamamı için kullanıldığı ve kafa karıştırıcı olacağı şeklinde eleştiriler de yapıldı.

Parlamentoda yeni başkentle ilgili yasa tasarısının bugün kabul edilmesinin ardından, Nusantara'da inşaatın bu yıl başlaması planlanıyor.

2019'da duyurulan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen başkentin taşınması planının, hükümet binalarının taşınmasıyla 2024'te tamamlanması bekleniyor.

Proje kapsamında Jakarta ticari ve finans merkezi olarak kalsa da Cava'dan 4 kat daha büyük ve Jakarta'nın 2 bin kilometre kuzeydoğusundaki Doğu Kalimantan hükümet binalarına ev sahipliği yaparak idari başkent olacak.

Endonezya hükümeti, şimdiki başkent Jakarta'yı 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapının sorunları ve de yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına neden olması nedeniyle taşımak istiyor.

Widodo hükümeti ayrıca, ülke nüfusunun yüzde 60'tan ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava adasındaki yükü azaltıp, milli serveti ülke geneline yaymayı amaçlıyor.

Çevreciler, taşınmanın orangutan, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarının yer aldığı Doğu Kalimantan'da çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunuyor.

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Borneo Adası, Joko Widodo, Endonezya, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'nın yeni başkentinin adı 'Nusantara' olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'nın yeni başkentinin adı "Nusantara" olacak - Son Dakika
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