Endonezya: Nükleer silahların tamamen kaldırılması, küresel barışa katkı sağlayacak - Son Dakika

Endonezya: Nükleer silahların tamamen kaldırılması, küresel barışa katkı sağlayacak

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Nükleer silahların tamamen kaldırılması, küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacak.

Endonezya: Nükleer silahların tamamen kaldırılması, küresel barışa katkı sağlayacak, System.String[]

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Nükleer silahların tamamen kaldırılması, küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Marsudi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, "Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü" kapsamında video konferans aracılığıyla katıldığı yüksek düzeyli etkinlikte konuştu.

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) imzalanmasından bu yana 50 yıl geçmesine karşı dünyanın nükleer silahların ortadan kaldırılması girişiminden çok uzakta olduğuna işaret eden Marsudi, "Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması, küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacak." dedi.

Marsudi, nükleer silahsızlanma konusunda ilerleme kaydedilmemesinin ülkeler arasında güven açığına yol açtığını vurguladı.

Bu kapsamda NTP'nin uygulanmasında tüm ülkelerin katılımının ve nükleer silahsızlanma mekanizmasının güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Marsudi, nükleer silah edinme çabalarının gelecekteki yaşamı tehdit ettiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya: Nükleer silahların tamamen kaldırılması, küresel barışa katkı sağlayacak - Son Dakika

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