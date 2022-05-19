Endonezya palm yağı ihracat yasağını kaldırıyor - Son Dakika
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Endonezya palm yağı ihracat yasağını kaldırıyor

19.05.2022 15:51
Endonezya palm yağı ihracat yasağını kaldırıyor

KUALA Endonezya'nın, küresel gıda piyasalarında tedirginliğe neden olan palm yağı ihracatı yasağını 23 Mayıs'ta kaldıracağı bildirildi.

KUALA Endonezya'nın, küresel gıda piyasalarında tedirginliğe neden olan palm yağı ihracatı yasağını 23 Mayıs'ta kaldıracağı bildirildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, yurt içi piyasada ortalama yemeklik yağ fiyatlarının düşmeye başlaması nedeniyle palm yağı ihracat yasağının 23 Mayıs'ta kaldırılacağını söyledi.

Endonezya'nın her ay 194 bin ton yemeklik yağa ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Devlet Başkanı Widodo, ihracat yasağından önce iç piyasadaki arzın 64 bin 500 tona gerilediğini, ancak yasağın uygulamaya konulmasının ardından 211 bin tona ulaştığını kaydetti.

Açıklamada, artan yemeklik yağ fiyatlarının ihracat yasağının ardından dengelendiğini belirten Başkan Widodo, "Dolayısıyla, iç piyasalardaki yemeklik yağın mevcut arz ve fiyatına dayanarak ve palm yağı endüstrisinde 17 milyon işçi olduğunu göz önünde bulundurarak, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü yemeklik yağ ihracatına tekrar izin verilmesine karar verdim." ifadelerine yer verdi.

Widodo, ihracat yasağının kaldırılmasına rağmen, hükümetin fiyatların insanlar için uygun olmasını sağlamak için durumu izlemeye devam edeceğini de ifade etti.

Dünyadaki palm yağının yüzde 59'unu üreten Endonezya, 28 Nisan itibarıyla ham palm yağı ve diğer rafine ürünleri de içeren geniş kapsamlı bir ihracat yasağı getirmişti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yasaklama kararının "yemeklik yağın Endonezya halkı için ulaşılabilir ve uygun fiyatta kalmasını sağlamak" amacıyla alındığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

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