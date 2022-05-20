Endonezya, Palm Yağı İhracatı Yasağını Kaldıracak - Son Dakika
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Endonezya, Palm Yağı İhracatı Yasağını Kaldıracak

20.05.2022 14:46
Endonezya, Palm Yağı İhracatı Yasağını Kaldıracak

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentindeki bir çiftlikte kamyona palmiye meyvelerini yükleyen işçiler, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın palm yağı ürünlerinin ihracatına uyguladığı yasak 23 Mayıs'ta kaldırılacak.

CAKARTA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Yurtiçindeki yağ fiyatları ve tedarikini kontrol altına alan Endonezya, 23 Mayıs'tan itibaren ham palm yağı, yemeklik yağ, rafine edilmiş, ağartılmış ve kokudan arındırılmış (RBD) palm yağı ve RBD olein ihracatına yönelik yasağı kaldıracak.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Perşembe günü düzenlediği sanal basın toplantısında, yerel piyasada yemeklik yağ arzının 211.000 tona ulaştığını ve bu rakamın yasağın getirildiği 28 Nisan'da ülkede bulunan 64.000 tonun çok üzerinde olduğunu söyledi. Widodo, "Şu an millet olarak ihtiyaç duyduğumuzda daha fazlasına sahibiz" diye konuştu.

Endonezya, Palm Yağı İhracatı Yasağını Kaldıracak

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentindeki bir geleneksel pazarda dağıtılacak yemeklik yağı bidonlara dolduran bir işçi, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

İhracat yasağının kaldırılması kararı, fiyatların düşmesi ve yeni mahsüllerde artış yaşanmasıyla palm yağı çiftçi ve üreticilerinin protesto gösterileri yapmasının ardından alındı.

Ayrıca Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, ihracat yasağı yüzünden ülkenin gelirlerinin 6 trilyon rupi (407,33 milyon ABD doları) azaldığının tahmin edildiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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