Endonezya palm yağı ihracatını hızlandırma planı başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya palm yağı ihracatını hızlandırma planı başlattı

09.06.2022 13:37
Endonezya palm yağı ihracatını hızlandırma planı başlattı

KUALA Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi Endonezya'nın, en az 1 milyon ton ham palm yağı ve türevlerini sevk etmeyi amaçlayan ihracat hızlandırma planı başlattığı bildirildi.

KUALA Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi Endonezya'nın, en az 1 milyon ton ham palm yağı ve türevlerini sevk etmeyi amaçlayan ihracat hızlandırma planı başlattığı bildirildi.

Channel News Asia'nın Endonezya Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine dayandırdığı haberine göre, palm yağı ihracatını hızlandırma planının hemen yürürlüğü girmesine ve 31 Temmuz'a kadar geçerli olmasına karar verildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte ihracatçıların sevkiyat kotaları genişletilirken, daha büyük bir sevkiyat kotasına ihtiyaç duyulması halinde 1 milyon tonluk kotanın aşılmasına da izin verilecek.

Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi konumunda bulunan Endonezya, iç piyasadaki yemeklik yağ tedarikini desteklemeyi ve fiyatları kontrol altında tutmayı amaçlayan üç haftalık ihracat yasağının ardından 23 Mayıs itibarıyla palm yağı ihracatının yeniden başlamasına izin vermişti.

Ancak iç piyasalardaki tedariki desteklemek amacıyla hükümet tarafından konulan bazı tedbirler ihracatçıları zor durumda bırakırken, ülke genelindeki sevkiyatların yavaşlamasına yol açtı.

Yerel palm yağı üreticileri de söz konusu tedbirler nedeniyle ellerindeki palm yağını satmakta çeşitli zorluklar yaşamaya başladı.

Hükümet, ivedilikle uygulamaya koyduğu ihracat hızlandırma planının çiftçi ve ihracatçıların mevcut sorunlarına çözüm getirmesini hedefliyor.

YORUMLAR
500
Çanakkale Ticaret Borsası Çanakkale Ticaret Borsası Yozgat'ta uzman doktordan eğitime anlamlı destek Yozgat'ta uzman doktordan eğitime anlamlı destek
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Hamster Coin, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya palm yağı ihracatını hızlandırma planı başlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
18:42 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:47 Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 19:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya palm yağı ihracatını hızlandırma planı başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement