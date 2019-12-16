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Endonezya palm yağını bioyakıt olarak kullanmayı yasaklayacak olan AB'ye dava açtı
6 saat önce
Endonezya hükümeti Avrupa Birliği'ne palm yağı bazlı bioyakıtlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü üzerinden dava açtığını duyurdu
Endonezya hükümeti Avrupa Birliği'ne palm yağı bazlı bioyakıtlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü üzerinden dava açtığını duyurdu.
Endonezya dünyadaki en büyük palm yağı üreticisi olarak milli gelirinin önemli bir bölümünü palm yağı ticaretinden elde ediyor. Ancak palm yağı üretimi aynı zamanda doğal bitki örtüsü, ormanların ve nesli tükenme tehlikesinde olan canlıların yok olmasına en çok neden olan tarımsal faaliyetlerin başında geliyor. Bununla birlikte palm yağı üretiminde yoğunluklu olarak çocuk işçi çalıştırılıyor ve her yıl onb inlerce yerli insan nesiler boyu yaşadıkları bölgelerden göç etmeye zorlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:07
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