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Endonezya Parlamentolararası İşbirliği Komitesi Heyeti TBMM'de

2 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Endonezya Parlamentolararası İşbirliği Komitesi Başkanı Nurhayati Ali Assegaf ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Endonezya Parlamentolararası İşbirliği Komitesi Heyeti TBMM'de, System.String[]
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Endonezya Parlamentolararası İşbirliği Komitesi Başkanı Nurhayati Ali Assegaf ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Bozkır, görüşmede yaptığı konuşmada, Endonezya'nın sadece Türkiye'nin dostu değil, bölgesel ve uluslararası platformda katkı sunabilecek bir partner olduğunu söyledi.
Stratejik ortak olarak görünen Endonezya ile aynı zamanda İslam dünyasında iş birliğini artırmak istediklerinin belirten Bozkır, "Endonezya ile ikili ticaret hacmimiz şu an 1.5 milyar dolar. Cumhurbaşkanlarımızın mutabık kaldığı çerçevede 2023'de 10 milyar dolar hedefliyoruz." dedi.
Bozkır, Assegaf ile yapacağı görüşmede parlamentolar arasındaki ilişkilerin nasıl değiştirileceği yönünde görüş alışverişinde bulunacaklarını da ifade etti.
Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:00 Kaynak: AA
TBMM Dışişleri Komisyonu, Volkan Bozkır, AK Parti, Politika
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