SEMARANG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Semarang sahilindeki Tanjungmas köyünde meydana gelen yüksek gelgitlerin ardından ilkokul öğrencileri sel sularında yürüyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Semarang, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Endonezya Sel Sularıyla Boğuşuyor - Son Dakika
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