Endonezya Sel Sularıyla Boğuşuyor - Son Dakika
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Endonezya Sel Sularıyla Boğuşuyor

19.07.2022 16:05
Endonezya Sel Sularıyla Boğuşuyor

SEMARANG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Semarang sahilindeki Tanjungmas köyünde meydana gelen yüksek gelgitlerin ardından ilkokul öğrencileri sel sularında yürüyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua)

SEMARANG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Semarang sahilindeki Tanjungmas köyünde meydana gelen yüksek gelgitlerin ardından ilkokul öğrencileri sel sularında yürüyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Semarang, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya Sel Sularıyla Boğuşuyor - Son Dakika

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