Endonezya Sosyal İşler Bakanı Batubara rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Endonezya Sosyal İşler Bakanı Batubara rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

06.12.2020 09:01
Endonezya Sosyal İşler Bakanı Batubara rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

Endonezya Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Endonezya Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) Başkanı Firli Bahuri, yaptığı açıklamada, Bakan Batubara'nın başkent Cakarta'nın da olduğu 5 kenti kapsayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım fonunda yolsuzluğa karışmakla suçlandığını belirtti.

Bahuri, soruşturma çerçevesinde Kovid-19 yardım paketi kapsamında mal tedariklerine ilişkin Batubara'nın 17 milyar rupiah (1,2 milyon dolar) rüşvet aldığından şüphelenildiğini ifade etti.

Bahuri, rüşvet olayında aralarında 2 bakanlık yetkilisinin olduğu 4 kişinin yanı sıra Bakan Batubara'nın KPK binasında sorgusunun devam ettiğini aktardı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, söz konusu rüşvet olayına ilişkin yolsuzluğa karışanları kesinlikle korumayacaklarının altını çizerek, bakanlara yolsuzluktan kaçınmaları konusunda uyarısını yineledi.

Öte yandan, ıstakoz tohumu ihracatında rüşvet aldığı suçlamasıyla 25 Kasım'da gözaltına alınan ve soruşturması devam eden Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Edhy Prabowo görevinden istifa etmişti.

Endonezya, Jakarta, Rüşvet, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya Sosyal İşler Bakanı Batubara rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum Şüpheliyi vermek istemeyen yakınları ekiplere saldırdı: 2 polis yaralı, 9 gözaltı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz
Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar         
08:39
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi         
23:29
Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı         
22:54
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125 Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125         
21:37
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar         
14:19
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 09:10:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya Sosyal İşler Bakanı Batubara rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei