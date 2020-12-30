Endonezya, tartışmalı İslam Savunucuları Cephesi'nin faaliyetlerini yasakladı - Son Dakika

Endonezya, tartışmalı İslam Savunucuları Cephesi'nin faaliyetlerini yasakladı

30.12.2020 17:45
Endonezya, tartışmalı İslam Savunucuları Cephesi'nin faaliyetlerini yasakladı, System.String[]

KUALA Endonezya hükümeti, faaliyetleri son zamanlarda ülkede tartışma konusu olan İslam Savunucuları Cephesi (FPI) oluşumunun faaliyetlerini yasakladığını duyurdu.

KUALA Endonezya hükümeti, faaliyetleri son zamanlarda ülkede tartışma konusu olan İslam Savunucuları Cephesi (FPI) oluşumunun faaliyetlerini yasakladığını duyurdu.

Siyaset, Adalet ve Güvenlik İşleri Bakanı Muhammed Mahfud, teşkilat üyelerinin "yasal düzene uymadan adaleti sağlamaya çalışma eylemleri ve haklarındaki terör bağlantısı" iddiaları nedeniyle FPI'nın yasa dışı ilan edildiğini açıkladı.

Mahfud, "Bundan sonra söz konusu örgütün adı altında yapılan hiçbir faaliyete izin verilmeyecek ve örgütün kullandığı logo ve semboller, ülke genelinde yasaklanacak." dedi.

FPI yöneticilerinden Sugito Atmo Prawiro, kararın hukuki gerekçelere dayanmadığını öne sürerek, bunun iptal edilmesi için yüksek mahkemeye başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

İslam Savunucuları Cephesi

1998'de Endonezyalı alim Muhammed Rızık Şihab tarafından kurulan İslam Savunucuları Cephesi, ülkede İslam'a uygun olmayan ahlak dışı faaliyetlere kolluk kuvvetleri adına müdahale etme amacı taşıyordu.

2003'te FPI üyelerinin, başkent Cakarta'daki gece kulüplerine saldırmasının ardından grubun lideri Şihab, saldırıları azmettirdiği gerekçesiyle tutuklanarak 7 ay hapis cezası almıştı.

Şihab, 2017'de dönemin Cakarta Valisi "Ahok" lakaplı Basuki Tjahaja Purnama'ya karşı başlattığı isyan ile tekrar gündeme gelmişti.

Hristiyan Vali Purnama'nın, Kur'an-ı Kerim ile alakalı tahrik edici sözlerinden ötürü dine hakaret suçlamasıyla yargılanmasını talep eden Şihab, ülke çapında geniş katılımlı protestolar düzenlemişti.

Aynı yıl hakkında "Endonezya'nın kuruluş ilkelerine hakaret" ve "ahlaksızlık" davaları açılan FPI lideri, nisanda ülkesini terk ederek, Suudi Arabistan'a yerleşmişti.

Muhammed Rızık Şihab'ın Endonezya'ya dönüşü

2019'da delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki suçlamaların düşürülmesinin ardından ülkeye dönme kararı alan Şihab, 10 Kasım'da Endonezya'ya gelmişti.

Şihab, ülkeye döndükten sonra Cakarta'da destekçileriyle miting düzenleyerek, hükümetin tepkisini çekmiş ve başkentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 13 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Şihab'ın siyasi nedenlerle gözaltına alındığını öne süren çok sayıda FPI üyesi ve hükümet karşıtı, 18 Aralık'ta ülke çapında protesto düzenlemişti.

Cakarta'da polisle göstericilerin çatışması sonucu 6 FPI üyesi öldürülmüştü.

Endonezya, Siyaset, Jakarta, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya, tartışmalı İslam Savunucuları Cephesi'nin faaliyetlerini yasakladı - Son Dakika


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