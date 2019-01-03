Son Dakika Haberleri: Endonezya Tayvan Staj Programını "Domuz Eti" Yüzünden Askıya Aldı

Endonezya Tayvan Staj Programını "Domuz Eti" Yüzünden Askıya Aldı

2 saat önce

Endonezya hükümeti, Endonezyalı öğrencilerin fabrikada zorla çalıştırıldığı ve domuz eti yedirildiği iddiası üzerine Tayvan Stajyer Programı'nı askıya aldı.

Endonezya Tayvan Staj Programını
Endonezya hükümeti, Endonezyalı öğrencilerin fabrikada zorla çalıştırıldığı ve domuz eti yedirildiği iddiası üzerine Tayvan Stajyer Programı'nı askıya aldı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Tayvan'a staj amaçlı giden 300 Endonezyalı öğrencinin bir fabrikada zorla çalıştırıldığı ve domuz eti yedirildiğine ilişkin çıkan haberler üzerine Endonezya, öğrencilerin Tayvan'da staj amaçlı başvurduğu programı dondurdu.

Tayvan'dan ilgili durum açıklığa kavuşana kadar staj amaçlı Endonezyalı öğrencilere vize verilmesini ve staj uygulamasını durdurmasını talep ettiklerini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Armanatha Nasir, Endonezya Ticaret Ofisi aracılığıyla da konuyu soruşturduklarını ifade etti.

Nasir ayrıca, Endonezyalı öğrencilerin çıkar ve güvenliğini sağlamak amacıyla ticaret ofisi yetkililerine de gerekli tedbirleri alması için talimatı verdiklerini vurguladı.

Tayvan medyasında hafta sonu çıkan haberlerde, ana muhalefetteki milliyetçi Kuomintang (KMT) partisinden milletvekili Ko Chih-en, staj için ülkede bulunan 300 Endonezyalı öğrencinin haftanın 4 günü kontak lens üretimi yapan fabrikada zorla çalıştırıldığını ve verilen öğün yemeklerinde domuz eti bulunduğunu belirtti.

Öğrencilerin haftada sadece 2 gün ders gördüklerini ve bir gün de izin kullandıklarını aktaran Ko, fabrikada günde 10 saatlik vardiya ile 30 bin paketleme işi yaptırdıklarını ifade ederek, staj programının üniversite ve fabrika yetkililerinin karışılıklı çıkarları doğrultusunda kötüye kullanıldığını söyledi.

Bu arada iki ay önce de Tayvan'da staj amaçlı bulunan 40 Sri Lankalı öğrencinin, Taipei ve Tainan kentlerindeki mezbahalarda zorla çalıştırıldığı basına yansımıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:52 Kaynak: AA

Tayvan, Güncel
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