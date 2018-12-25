Son Dakika Haberleri: Endonezya Tsunaminin Yaralarını Sarmaya Çalışıyor

Endonezya Tsunaminin Yaralarını Sarmaya Çalışıyor

1 saat önce

Endonezya, 22 Aralık'ta Sunda Boğazı'nda meydana gelen ve yaklaşık 500 kişinin yaşamını kaybettiğ tsunaminin yaralarını sarmaya çalışıyor.

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Endonezya, 22 Aralık'ta Sunda Boğazı'nda meydana gelen ve yaklaşık 500 kişinin yaşamını kaybettiğ tsunaminin yaralarını sarmaya çalışıyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:49 

Dünya
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