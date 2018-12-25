Endonezya Tsunaminin Yaralarını Sarmaya Çalışıyor
1 saat önce
Endonezya, 22 Aralık'ta Sunda Boğazı'nda meydana gelen ve yaklaşık 500 kişinin yaşamını kaybettiğ tsunaminin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Endonezya, 22 Aralık
'ta Sunda Boğazı'nda meydana gelen ve yaklaşık 500 kişinin yaşamını kaybettiğ tsunaminin yaralarını sarmaya çalışıyor
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:49
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