Endonezya turizmi, Kovid-19 nedeniyle 500 milyon dolar zarara uğradı - Son Dakika
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Endonezya turizmi, Kovid-19 nedeniyle 500 milyon dolar zarara uğradı

1 saat önce

Endonezya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizmde 500 milyon zarar gördüğü bildirildi.

Endonezya turizmi, Kovid-19 nedeniyle 500 milyon dolar zarara uğradı, System.String[]

Endonezya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizmde 500 milyon zarar gördüğü bildirildi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, dünya genelinde etkili olan virüs nedeniyle ülke turizminin yaklaşık 500 milyon dolar zarara uğradığını tahmin ettiklerini belirtti.

Pandjaitan, hükümetin yaşanan salgında sektördeki kayıpları azaltmak için turizm paketleri oluşturduğunu kaydetti.

Her yıl yaklaşık 173 milyon Çinli turistin dünyayı gezerek küresel turizm endüstrisine 270 milyar dolar gelir sağladığını vurgulayan Pandjaitan, Endonezya'ya da yılda sadece 2 milyon Çinli turistin geldiği bilgisini paylaştı.

Bu arada, 100'den fazla görülen şüpheli vakada test sonuçlarının negatif çıktığı Endonezya'da, şu ana kadar Kovid-19 tespit edilmedi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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