Endonezya, Türkiye ya da Almanya'dan denizaltı almayı planlıyor - Son Dakika
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Endonezya, Türkiye ya da Almanya'dan denizaltı almayı planlıyor

6 saat önce

Endonezya hükümetinin, Türkiye ya da Almanya'dan denizaltı satın almayı planladığı bildirildi.

Endonezya, Türkiye ya da Almanya'dan denizaltı almayı planlıyor, System.String[]

Endonezya hükümetinin, Türkiye ya da Almanya'dan denizaltı satın almayı planladığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dahnil Anzar Simanjuntak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ya da Almanya'dan denizaltı satın almayı düşündüğünü belirtti.

Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun halihazırda bu konuda Almanya'da temaslarda bulunduğunu kaydeden Simanjuntak, Subianto'nun Türkiye veya Almanya'dan denizaltı alımı konusunu hala değerlendiğini ifade etti.

Sözcü Simanjuntak, jeopolitik ve jeostratejik meselelerin, denizaltı temini konusunda temel kaygıları olduğunu belirterek, Subianto'nun ziyaret sonrası denizaltı konusuna ilişkin Devlet Başkanı Joko Widodo'ya da rapor sunacağını aktardı.

Bakan Subianto, 27 Kasım'da Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında Gölcük Tersanesi Komutanlığı Denizaltı İnşa Fabrikası'nda inşa halinde olan Reis sınıfı denizaltıları incelemişti.

Prabowo Subianto, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile iki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularını ele almıştı.

Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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