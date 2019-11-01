Son Dakika Haberleri: Endonezya: 'Ulema Kurulu' üyesi dini lidere evlilik dışı cinsel ilişki suçundan kırbaç cezası
Son Dakika Dünya Endonezya: 'Ulema Kurulu' üyesi dini lidere evlilik dışı cinsel ilişki suçundan kırbaç cezası

Endonezya: 'Ulema Kurulu' üyesi dini lidere evlilik dışı cinsel ilişki suçundan kırbaç cezası

7 saat önce

Endonezya'nın Açe özerk bölgesinde Şeriat kanunlarının hazırlanmasına katkıda bulunan bir dini lider, evlilik dışı cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırıldı.

Endonezya: 'Ulema Kurulu' üyesi dini lidere evlilik dışı cinsel ilişki suçundan kırbaç cezası, System.String[]

Endonezya'nın Açe özerk bölgesinde Şeriat kanunlarının hazırlanmasına katkıda bulunan bir dini lider, evlilik dışı cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırıldı.


Geçen eylülde bir plaj kenarında park halindeki arabasında evli bir kadınla yakalanan Açe Ulema Kurulu üyesi Muhlis bin Muhammed, 28 defa kırbaçlandı. Perşembe günü ifa edilen cezalarda din adamının yanında bulunan kadına da 23 kırbaç cezası verildi. 2005'ten beri Şeriat kanunlarının yürürlükte olduğu özerk bölgede din adamının Ulema Kurulundaki görevine de son verileceği açıklandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:23 
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