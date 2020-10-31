Endonezya Ulema Meclisinden Fransız mallarına boykot çağrısı - Son Dakika

CAKARTA (AA) Endonezya Ulema Meclisi (MUI), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı tutumları nedeniyle Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu.

MUI Başkan Yardımcısı Muhyiddin Junaidi, yaptığı açıklamada, Macron'un İslamofobik açıklamaları nedeniyle Müslümanlardan özür dileyene kadar Endonezya hükümetinden Paris Büyükelçisi'ni geri çağırmasını istedi.

Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki amaçlı Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapan Junaidi, Macron'un özür dileme konusundaki isteksizliğini eleştirdi.

Junaidi, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na da İslam'a hakaret içeren eylemi ve tavrı nedeniyle Fransa'ya karşı harekete geçme çağrısı yaptı.