Son Dakika Haberleri: Endonezya: Ülkeden Kaçırılmaya Çalışılan Küçük Orangutan Havalimanında Kurtarıldı
BBC

Endonezya: Ülkeden Kaçırılmaya Çalışılan Küçük Orangutan Havalimanında Kurtarıldı

47 dakika önce

Rus vatandaşı bir adam, Endonezya'nın Bali Adası'ndan küçük bir orangutan kaçırmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı.

Endonezya: Ülkeden Kaçırılmaya Çalışılan Küçük Orangutan Havalimanında Kurtarıldı, System.String[]
Rus vatandaşı bir adam, Endonezya'nın Bali Adası'ndan küçük bir orangutan kaçırmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı.

2 yaşındaki erkek orangutan kurtarıldığı sırada bir sepet içinde sakinleştirici etkisinde uyuyordu.

Andrei Zhestkov isimli adamın Cuma akşamı Denpasar Havalimanı'nda yakalandığı açıklandı.

Zhestkov polis sorgusunda, küçük orangutanın bir arkadaşı tarafından 3 bin dolara satın alındığını ve sonra kendisine verildiğini söyledi.

Polis gözetiminde olan Rus vatandaşı, mahkum olması halinde beş yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

Ülke medyasına konuşan havalimanı karantina ofisi yetkilisi, "Rus adamın üzerinden uyuşturucu madde ve iğneler çıktığını, Güney Kore'deki uçak değişikliği sırasında yeniden hayvana iğne yapmayı planladığını" belirtti.




'Evcil hayvan olarak besleyecektim' savunması

Aynı yolcunun bagajından 7 de kertenkele çıktığı açıklandı.

27 yaşındaki adamın polis ifadesinde, Rus olan arkadaşı tarafından bu hayvanları beslemek amaçlı olarak Rusya'ya götürmesinde sakınca olmadığına inandırıldığını söylediği belirtiliyor.




Kurtarılan genç orangutan, Bali Ulusal Kaynakları Koruma Kurumu tarafından korumaya alındı.

Sumatra'nın derin ormanlarında yaşayan Tapanuli orangutanı, türünün en çok tehlike altındaki üyesi olarak tanımlanıyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:14 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Heyetten Skandal Sözler: Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanan Motosikletli Tehlike Saçtı Ambulans Şoförüne Neden Yol Vermedin Dayağı Kamerada Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 20:01:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya: Ülkeden Kaçırılmaya Çalışılan Küçük Orangutan Havalimanında Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]