Son Dakika Haberleri: Endonezya Üniversitesi Öğrencilerinden Aa Cakarta Ofisine Ziyaret

Endonezya Üniversitesi Öğrencilerinden Aa Cakarta Ofisine Ziyaret

1 saat önce

Endonezya Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri Anadolu Ajansı (AA) Cakarta Ofisi'ni ziyaret etti.

Endonezya Üniversitesi Öğrencilerinden Aa Cakarta Ofisine Ziyaret, System.String[]
Endonezya Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri Anadolu Ajansı (AA) Cakarta Ofisi'ni ziyaret etti.

AA Endonezce Haber Servisi Editörü Dandy Koswaraputra tarafından karşılanan Prof. Dr. Henny Saptatia Drajati Nugrahani ve öğrenciler, burada yapılan çalışmaların yanı sıra Anadolu Ajansı haberciliği ve global yapılanması hakkında bilgi aldı.

Endonezya ve Türkiye arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin giderek arttığını belirten Nugrahani, Anadolu Ajansının buradaki varlığının, iki ülke halkının birbirini daha iyi ve doğru tanımasında katkısı olduğunu dile getirdi.

Nugrahani ve öğrenciler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, AA çalışanlarına başarı dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Avrupa, Anadolu Ajansı, Jakarta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim: Avrupa'ya Daha Güçlü Döneceğiz Zenit - Fenerbahçe Maçı, Rus Gazetelerinde Geniş Yer Buldu

Galatasaray, Avrupa'da 8 Maçta 1 Galibiyet Alarak Hayal Kırıklığı Yarattı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 16:08:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya Üniversitesi Öğrencilerinden Aa Cakarta Ofisine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]