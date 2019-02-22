Endonezya Üniversitesi Öğrencilerinden Aa Cakarta Ofisine Ziyaret
1 saat önce
Endonezya Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri Anadolu Ajansı (AA) Cakarta Ofisi'ni ziyaret etti.
Endonezya Üniversitesi Avrupa
Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri Anadolu Ajansı
(AA) Cakarta
Ofisi'ni ziyaret etti.
AA Endonezce Haber Servisi Editörü Dandy Koswaraputra tarafından karşılanan Prof. Dr. Henny Saptatia Drajati Nugrahani ve öğrenciler, burada yapılan çalışmaların yanı sıra Anadolu Ajansı haberciliği ve global yapılanması hakkında bilgi aldı.
Endonezya ve Türkiye
arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin giderek arttığını belirten Nugrahani, Anadolu Ajansının buradaki varlığının, iki ülke halkının birbirini daha iyi ve doğru tanımasında katkısı olduğunu dile getirdi.
Nugrahani ve öğrenciler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, AA çalışanlarına başarı dileğinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:22 Kaynak: AA
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