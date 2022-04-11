Endonezya ve ABD, askeri tatbikatlarına 14 ülkenin katılacağını açıkladı - Son Dakika

Endonezya ve ABD, her yıl düzenledikleri ikili askeri tatbikatlarına 14 ülkenin katılacağını bildirdi.

CNN'in haberine göre, Endonezya ordusundan yapılan açıklamada, 1-14 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan "Garuda Shield 2022" tatbikatına İngiltere, Avustralya, Japonya, Malezya, Singapur ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu toplam 14 ülkeden katılım sağlanacağı belirtildi.

Her yıl düzenlenen ikili tatbikata 14 ülkeden asker katılacağı kaydedilen açıklamada, canlı atış, özel operasyonlar ve havacılık gibi konulara odaklanılacağı aktarıldı.

Tatbikata katılacak ülkelerden kaç asker bulunacağı bildirilmedi.

ABD ordusu ve ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinden tatbikatlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.