Endonezya ve ABD ortak askeri tatbikatı

Endonezya ve ABD Ordusu askerleri, Endonezya'nın Dabosingkep bölgesinde bulunan Riau Adasında "Süper Garuda Kalkanı" ortak askeri tatbikatına katıldı. 14 ülkeden 5.069 personelin katıldığı yıllık askeri tatbikat, 14 Ağustos'ta sona erecek.
Kaynak: AA
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