Endonezya ve Avustralya ikili iş birliğini derinleştirecek - Son Dakika
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Endonezya ve Avustralya ikili iş birliğini derinleştirecek

06.06.2022 11:55
Endonezya ve Avustralya ikili iş birliğini derinleştirecek

KUALA Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, komşu ülke Endonezya ile ikili ilişkileri derinleştireceklerini belirterek, ticaret ve iklim değişikliği konularında daha güçlü iş birliğinin önemini vurguladı.

KUALA Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, komşu ülke Endonezya ile ikili ilişkileri derinleştireceklerini belirterek, ticaret ve iklim değişikliği konularında daha güçlü iş birliğinin önemini vurguladı.

Başbakan Anthony Albanese, Endonezya'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında Başkanlık Sarayı'nda Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Ziyaret sırasında iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkisini genişletmenin öneminden bahseden Albenese, Endonezya-Avustralya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı daha verimli kullanmayı istediklerini vurguladı.

Widodo ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Albanese, Endonezya'nın, dünyanın en büyük beş ekonomisinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Albanese, "Yatırım ilişkimizi gerçekleştirmek hükümetimin önceliklerinden ve bu nedenle Endonezya-Avustralya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın potansiyelini ortaya koymak için Endonezya ile birlikte çalışmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

İki lider ayrıca, Avustralya'nın Endonezya'ya önerdiği 200 milyon dolarlık iklim ve altyapı fonunu da görüştü.

Anthony Albanese'nin göreve başlamasından bu yana ikinci yurt dışı gezisini Endonezya'ya yapması, Avustralya'nın yeni dönemde yakın komşusu Endonezya ile ilişkilerine verdiği önemi ortaya koyuyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Güncel, Son Dakika

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