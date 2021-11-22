Üye Girişi
Endonezya ve Danimarka, yeşil ekonomiyi destekleyen anlaşmalar imzaladı - Son Dakika

Endonezya ve Danimarka, yeşil ekonomiyi destekleyen anlaşmalar imzaladı

22.11.2021 14:56
Endonezya ve Danimarka, yeşil ekonomiyi destekleyen anlaşmalar imzaladı

Danimarka ile Endonezya, yeşil ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini artırmayı amaçlayan bir çift anlaşmaya imza attı.

Danimarka ile Endonezya, yeşil ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini artırmayı amaçlayan bir çift anlaşmaya imza attı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, resmi ziyaret için geldiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Kofod, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın daha yeşil ve sürdürülebilir olmasını istediklerini ifade ederek, "İklim değişikliğiyle mücadele çabalarımızı ikiye katlayan ve elektrikte yenilenebilir enerjiyi teşvik eden yeni bir enerji platformu başlatıyoruz." dedi.

Marsudi de "Sürdürülebilir büyüme artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Bu nedenle, sera gazı emisyonunu azaltmak için uzun süredir devam eden iş birliğimizi görmekten çok mutluyum." diye konuştu.

İki bakan, imza altına alınan anlaşmaların Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini içerdiğini ve enerji, atık yönetimi, gıda ve tarım alanlarında iş birliğini genişletmenin yanı sıra döngüsel bir ekonomi inşa etmeye odaklandığını kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya, Danimarka, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya ve Danimarka, yeşil ekonomiyi destekleyen anlaşmalar imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz 14:48 21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var! 14:46 Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var! Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı 14:37 Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
14:45 Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var!
14:32 Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım: Abimden özür dilerim
14:27 Bilim insanlarından ev kadınlarına uyarı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi
14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
14:14 Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde
14:12 Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi
14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı
14:05 Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı!
Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
14:40
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi         
13:21
Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor         
12:39
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 15:01:20. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya ve Danimarka, yeşil ekonomiyi destekleyen anlaşmalar imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement