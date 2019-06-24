Endonezya ve Doğu Timor'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verilmedi
36 dakika önce
Endonezya ve Doğu Timor’da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmazken tsunami alarmı verilmedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:08
Endonezya'nın Maluku
eyaletinde ve Doğu Timor
'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer tsunami alarmı vermedi.
Doğu Timor'un başkenti Dili'de deprem nedeniyle kırmızı alarm verilirken can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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