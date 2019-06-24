Son Dakika Haberleri: Endonezya ve Doğu Timor'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verilmedi
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Endonezya ve Doğu Timor'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verilmedi

36 dakika önce

Endonezya ve Doğu Timor’da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmazken tsunami alarmı verilmedi.

Endonezya ve Doğu Timor'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verilmedi, System.String[]
Endonezya'nın Maluku eyaletinde ve Doğu Timor'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer tsunami alarmı vermedi.

Doğu Timor'un başkenti Dili'de deprem nedeniyle kırmızı alarm verilirken can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:08 
Doğu Timor, Dünya
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