Son Dakika Haberleri: Endonezya ve Etiyopya'da Düşen Boeing 737 Max 8 Tipi Uçak ABD'de Acil İniş Yaptı

Endonezya ve Etiyopya'da Düşen Boeing 737 Max 8 Tipi Uçak ABD'de Acil İniş Yaptı

7 dakika önce

Endonezya ve Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının motorunda yaşanan arıza nedeniyle Orlando Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı açıklandı.

Endonezya ve Etiyopya'da Düşen Boeing 737 Max 8 Tipi Uçak ABD'de Acil İniş Yaptı, System.String[]
Endonezya ve Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının motorunda yaşanan arıza nedeniyle Orlando Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı açıklandı.

Endonezya ve Etiyopya'da düşen, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede uçuşu yasaklanan Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Florida'daki Orlando Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yetkililer, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra motorlardan birinde performans sorunu ve aşırı ısınma olduğunu kuleye bildirdi. Sonrasında havaalanına geri dönerek güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Etiyopya Havayolları'na ait 157 kişinin bulunduğu Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşmüştü. Ekim 2018'de ise Endonezya'da Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak denize düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya Havayolları'na ait "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından Çin, Malezya, Endonezya, Singapur, Avustralya, Arjantin, Etiyopya, Umman, Moğolistan, Fas, Cayman Adaları Türkiye, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda İngiltere, İrlanda, ABD, Brezilya, Hindistan, Norveç ve Meksika'da bazı havayolu firmaları filolarında bulunan Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarını seferden çektiklerini duyurmuşlardı. - FLORIDA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:13 Kaynak: İHA

Etiyopya, Boeing 737, 3. Sayfa
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