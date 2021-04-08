Endonezya ve Malezya liderlerinden D-8 Zirvesi'nde Kovid-19 aşısına adil erişim vurgusu - Son Dakika

Endonezya ve Malezya liderlerinden D-8 Zirvesi'nde Kovid-19 aşısına adil erişim vurgusu

08.04.2021 16:25
Endonezya ve Malezya liderlerinden D-8 Zirvesi'nde Kovid-19 aşısına adil erişim vurgusu, System.String[]

KUALA Endonezya ve Malezya liderleri, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Liderler Zirvesi'nde, üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılara adil erişim sağlaması gerektiğine işaret etti.

KUALA Endonezya ve Malezya liderleri, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Liderler Zirvesi'nde, üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılara adil erişim sağlaması gerektiğine işaret etti.

Bangladeş'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleşen D-8 Zirvesi'nde konuşan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kovid-19'un D-8 ülkelerinin gelişimi için basamak taşı olabileceğine dikkati çekti.

D-8 ülkelerinin Kovid-19 aşılarına adil erişim sağlanması sürecine katkıda bulunması gerektiğini belirten Widodo, "Aşıların erişimi ve satın alınabilirliği, pandemiden kurtuluş için son derece önemlidir. Buna karşın aşı milliyetçiliğinin artışına şahit oluyoruz. Üye ülkeler bu yaklaşımı reddetmeli ve aşıda çok taraflılığı desteklemelidir." dedi.

Widodo, aşı üretimi ve dağıtımına kota konulmaması gerektiğini ifade ederek, "D-8 bu alanda üretim kapasitesini ortaya koyarak önemli bir rol oynayabilir." şeklinde konuştu.

Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma için ticaret ve iş dünyasında dijitalleşmenin önemine değinen Widodo, "D-8 ülkeleri sahip olduğu teknolojiyle dijitalleşmeyi geliştirip toplumsal refaha katkıda bulunabilir." ifadesini kullandı.

Adil aşı erişimini temin etmek için birlikte hareket etmeliyiz

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin de dünya genelinde Kovid-19 aşılamalarının başlamasına rağmen bazı ülkelerin hala aşıya erişemediğine dikkati çekerek, "Herkes için satın alınabilir ve adil aşı erişimini temin etmek üzere acilen birlikte hareket etmemiz gerekmektedir." değerlendirmesi yaptı.

Malezya hükümetinin yakın zamanda Dijitale Geçiş Yol Haritasını ilan ettiğini belirten Muhyiddin, "Malezya, nesnelerin interneti gerçeğine inanmakta ve dijitalleşmenin D-8 üyesi ülkelerin ekonomik büyümesine sağlayabileceği katkılarını görmektedir. Bu sürece hazırlanmak için elektronik ticaret, yapay zeka ve blok zinciri gibi teknolojileri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Zirve kapsamında ilan edilen D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programını desteklediklerini dile getiren Muhyiddin, "Bu program, üye ülkelerin pandemiyi birlikte atlatabilmesi için önemli ve zamanında ilan edilmiştir." dedi.

Muhyiddin, 2017-2021'de D-8'in dönem başkanlığını üstlenen Türkiye'ye teşekkürlerini sundu ve dönem başkanlığını devralan Bangladeş'e başarılar diledi.

Endonezya, Bangladeş, Malezya, D 8, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya ve Malezya liderlerinden D-8 Zirvesi'nde Kovid-19 aşısına adil erişim vurgusu - Son Dakika


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