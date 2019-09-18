Son Dakika Haberleri: Endonezya ve Malezya orman yangınları sebebi ile duman altı: Havaalanları ve okullar kapatıldı
Son Dakika Dünya Haber

Endonezya ve Malezya orman yangınları sebebi ile duman altı: Havaalanları ve okullar kapatıldı

57 dakika önce

Endonezya ve Malezya'da orman yangınları sonrası havaya yayılan zehirli gaz sebebi ile okullar ve havalimanları Formüla 1 yarışlarının hemen öncesinde kapatıldı. Zehirli dumanlar Formula 1'in yapılacağı Malezya'nın Singapur şehrinin hava kalitesini düşürdü.

Endonezya ve Malezya orman yangınları sebebi ile duman altı: Havaalanları ve okullar kapatıldı, System.String[]

Endonezya ve Malezya'da orman yangınları sonrası havaya yayılan zehirli gaz sebebi ile okullar ve havalimanları Formula 1 (F1) yarışlarının hemen öncesinde kapatıldı. Zehirli dumanlar Formula 1'in yapılacağı Malezya'nın Singapur şehrinin hava kalitesini ve görüş mesafesini düşürdü.


Hafta sonu düzenlenecek yarış henüz iptal edilmezken Singapur turizm ofisi F1'i izlemeye gelenlere maske satılacağını belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Malezya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zürih polisinin başlattığı #TetrisChallenge dünyaya yayılarak, çılgınlığa dönüştü
Netanyahu, sandık çıkış anketlerine göre koalisyon için gerekli çoğunluğu elde edemedi Meksika'da uyuşturucu savaşlarında öldürülüp mezarlara gömülen 41 ceset bulundu Market çalışanları, yanlış yere park eden sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 20:27:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya ve Malezya orman yangınları sebebi ile duman altı: Havaalanları ve okullar kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]