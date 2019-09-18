Endonezya ve Malezya orman yangınları sebebi ile duman altı: Havaalanları ve okullar kapatıldı
57 dakika önce
Endonezya ve Malezya'da orman yangınları sonrası havaya yayılan zehirli gaz sebebi ile okullar ve havalimanları Formüla 1 yarışlarının hemen öncesinde kapatıldı. Zehirli dumanlar Formula 1'in yapılacağı Malezya'nın Singapur şehrinin hava kalitesini düşürdü.
Endonezya ve Malezya'da orman yangınları sonrası havaya yayılan zehirli gaz sebebi ile okullar ve havalimanları Formula 1 (F1) yarışlarının hemen öncesinde kapatıldı. Zehirli dumanlar Formula 1'in yapılacağı Malezya'nın Singapur şehrinin hava kalitesini ve görüş mesafesini düşürdü.
Hafta sonu düzenlenecek yarış henüz iptal edilmezken Singapur turizm ofisi F1'i izlemeye gelenlere maske satılacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:30
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