Endonezya ve Singapur'dan Myanmar krizinin çözümü için çabaları artırma çağrısı - Son Dakika

KUALA Endonezya ve Singapur dışişleri bakanları, askeri darbe sonrası iç çatışmaların yaşandığı Myanmar'da krizin çözümü için daha fazla gayret gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in Çongçing kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Çin Zirvesinin ilk toplantısının ardından çevrim içi basın açıklaması yapan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 24 Nisan'da Endonezya'da düzenlenen ASEAN liderler toplantısında Myanmar için alınan kararların "bir an önce uygulanması gerektiğini" belirtti.

Retno, Myanmar krizine barışçıl bir çözüm bulunabilmesi için Çin'in desteklerinin önemli olacağına vurgu yaptı.

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ise Myanmar'da şiddetin durması ve darbenin ardından gözaltına alınan siyasetçilerin serbest bırakılmasına dair sürecin yavaş işlemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Myanmar'da barış sürecinin hızlandırılması gerektiğini aktaran Balakrishnan, "Maalesef hala sivillerin öldürüldüğüne şahit oluyoruz ve siyasi tutuklulardan serbest bırakılan yok. Siyasi diyalog ve müzakere yolunda da gerçekçi bir adım atılmış değil." açıklamasında bulundu.

ASEAN liderleri, Myanmar krizini çözmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelmişti.

Liderler toplantısında, Myanmar'da şiddetin bir an önce durdurulması, taraflar arasında diyalog sürecinin başlatılması, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilcinin Myanmar'a ziyarette bulunması, Myanmar'a insani yardım ulaştırılması ve diyalog sürecinde ASEAN'ın gözlemci olarak yer alması konularında mutabakata varılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.