Son Dakika Haberleri: Endonezya ve Umman Arasında Petrol Anlaşması

Endonezya ve Umman Arasında Petrol Anlaşması

1 saat önce

Endonezya'nın, Doğu Kalimantan eyaletinde yeni bir petrol rafinerisi inşası için Umman ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Endonezya ve Umman Arasında Petrol Anlaşması, System.String[]
Endonezya'nın, Doğu Kalimantan eyaletinde yeni bir petrol rafinerisi inşası için Umman ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, resmi ziyaret kapsamında başkent Cakarta'ya gelen Ummanlı mevkidaşı Yusuf Alevi ile görüştü.

Görüşmede, ülkenin kuzeyinde yer alan Doğu Kalimantan eyaletinde inşa edilecek petrol rafinerisi için Endonezya petrol şirketi Pertamina ve Umman'a ait Yurtdışı Petrol ve Gaz Şirketi arasında anlaşma imzalandığı açıklandı.

Günde 300 bin varil kapasiteli ve 10 milyar dolarlık yatırımla inşa edilecek petrol rafinerisinin, 2025'te hizmete girmesinin beklendiği belirtildi.

Bakan Marsudi'nin ikili ortaklıkların yanında Endonezya'nın, Umman'ın da üyesi olduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı ile ekonomik iş birliğini güçlendirmek istediği bildirildi.

Öte yandan Marsudi ve Alevi'nin, ekonomik ilişkilerin yanı sıra Ortadoğu ve Filistin konularını da içeren bölgesel ve küresel meseleleri ele aldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Kalimantan, Ekonomi
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