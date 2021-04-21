Endonezya'ya ait 53 mürettebatlı denizaltı kayboldu - Son Dakika

Endonezya'ya ait 53 mürettebatlı denizaltı kayboldu

Endonezya donanmasına ait 53 mürettebatın bulunduğu denizaltının Bali açıklarında kaybolduğu belirtildi.

Endonezya donanmasına ait 53 mürettebatın bulunduğu denizaltının Bali açıklarında kaybolduğu belirtildi. Endonezya donanması, Bali adasının kuzeyinde bir denizaltının kaybolduğunu duyurdu. Donanma tarafından denizaltı için arama çalışmaları başlatıldığı kaydedildi. Bali adası açıklarında bir tatbikata katıldıktan sonra iletişimin kesildiği bildirilen KRI Nanggala-402 denizaltısında 53 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Endonezyalı yetkililerin Avustralya ve Singapur'dan arama çalışmaları için yardım istediği öğrenildi. - BALİ

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