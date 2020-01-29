Endonezya'yı bir kez daha sel vurdu: 6 ölü - Son Dakika
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Endonezya'yı bir kez daha sel vurdu: 6 ölü

6 saat önce

Endonezya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kayboldu.

Endonezya'yı bir kez daha sel vurdu: 6 ölü, System.String[]

Endonezya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kayboldu.


Endonezya'da bir süredir devam eden şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi kayboldu. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Agus Wibowo, Kuzey Tapunali bölgesinde devam eden şiddetli yağışların bölgedeki nehirlerin taşmasına neden olduğunu ifade ederek, kayıp kişileri aramak için yapılan çalışmalara devam edildiğini bildirdi. Selde birçok elektrik hattı, ev ve sokak zarar görürken, ülkede 7 günlük acil durum ilan edildi. Sel nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişilerin sayısı kesin olarak belirlenemezken, gerekli barınak ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.


Endonezya Meteoroloji Ajansı, şiddetli yağmurların Şubat ayına kadar devam edebileceğini bildirdi.


Sel felaketlerinin sıklıkla yaşandığı Endonezya'da Ocak ayının başlarında şiddetli yağmurlar sonucu meydana gelen selde de 66 kişi hayatını kaybetmişti. - JAKARTA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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